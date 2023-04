Due consiglieri in meno per la maggioranza di centrosinistra: rischio paralisi amministrativa al Municipio III di Bari

Una 'maggioranza' di centrosinistra composta cinque consiglieri più il presidente e il resto dell'assemblea formato da 4 esponenti del gruppo misto, 2 del M5S e 3 del centrodestra: è la fotografia della situazione politica nel Municipio III di Bari, guidato dal presidente Nicola Schingaro, dopo la decisione di abbandonare la compagine partitica alla guida dell'ente da parte del vicepresidente dello stesso Municipio, Filippo Colonna, eletto nel Pd, e del consigliere Donato Panza entrato in Consiglio con la lista Decaro sindaco.

I due passaggi sono stati ufficializzati nei giorni scorsi con altrettante lettere in cui hanno spiegato le ragioni della loro decisione. Colonna, nel messaggio, chiarisce che la scelta iniziale di candidarsi al Pd "era stata fatta per un partito che ritenevo plurale e inclusivo e che teneva insieme più esperienze e sensibilità per dare alla politica un ampio contributo di idee e proposte. La mia decisione attuale scaturisce da valutazioni esclusivamente politiche e dalla volontà di avviare con i cittadini un percorso di più ampia condivisione di idee e progetti".

Critico anche il consigliere Panza: "Da diversi mesi ho rilevato assenza di ogni forma di coordinamento, dialogo e di trasparenza all'interno del Municipio. Pertanto l'attuale appartenenza nel gruppo consiliare Decaro sindaco è divenuta priva id un reale significato politico".

Il passaggio rischia di fatto di rallentare (se non di paralizzare) l'attività politica del Municipio III per un territorio che comprende i quartieri di San Girolamo, San Paolo, Marconi, Stanic, Fesca e Villaggio del Lavoratore: già pochi giorni fa era di fatto andata a vuoto la capigruppo per fissare la nuova seduta del Consiglio: "Nell'ultimo mese, inoltre, - spiega a BariToday il consigliere del M5S Giuseppe Catalano - due delibere non sono state approvate per mancanza di numeri da parte della maggioranza". Si attendono, dunque, a meno di novità, mesi complicati nell'assemblea municipale con, assieme a un Misto sempre più folto, l'opposizione del centrodestra e quella del M5S, "costruttiva e propositiva" secondo quanto affermano i consiglieri municipali pentastellati Giuseppe Catalano e Chiara Riccardi. Da parte del Movimento, quindi, una chiusura non totale: "Continueremo a votare - dicono - secondo coscienza per il bene del nostro territorio" e "continueremo a portare nelle istituzioni problemi e proposte, anche se spesso non ascoltate". Uno scenario decisamente complicato a ben 15 mesi dal rinnovo dell'Ente e alle Elezioni comunali.