Nuovo passaggio per il consigliere Frappampina eletto in Municipio 3 con Decaro Sindaco e passato a FdI: da ieri è alla Lega

La Lega Puglia si espande nel Municipio III di Bari: il consigliere Giuseppe Frappampina entra nella compagine del Carroccio passando al Misto dopo essere stato eletto con la civica di centrosinistra Decaro Sindaco e poi transitato all'opposizione con Fratelli d'Italia. E' l'esito di un incontro avvenuto ieri con il senatore Roberto Marti, segretario regionale della Lega in puglia e con il capogruppo in Regione, Davide Bellomo, che ha fortemente voluto coinvolgere Frappampina nel progetto Lega Puglia.

“Diamo il benvenuto nella grande famiglia della lega a Giuseppe Frappampina, il suo arrivo non rappresenta un numero per noi ma un vero valore aggiunto su cui poter contare per competenza e capacità politica”, ha affermato Marti.

“Siamo entusiasti di accogliere nella famiglia della Lega Giuseppe - agiunge Bellomo -, un validissimo elemento che ha già dimostrato grandi doti amministrative nell’esperienza municipale e sono certo, porterà un enorme contributo al nostro ambizioso progetto di rinnovamento regionale. La sua scelta ci inorgoglisce, poiché testimonia la crescita di consensi del nostro partito che va ben oltre i sondaggi e trova conferma nel radicamento sui territori tra le persone.”

Frappampina si è detto a sua volta orgoglioso della scelta fatta: “ ringrazio il partito per questa opportunità che mi ha concesso - aggiunge- in particolar modo al consigliere regionale bellomo al quale mi lega un solido rapporto di amicizia”. In merito alla sua decisione, ha inoltre aggiunto: “Il mio percorso politico ha finalmente intrapreso la sua naturale direzione giungendo in un gruppo di persone che condividono i miei stessi valori e ideali.”

Per Bellomo si tratta di un segnale estremamente positivo, che dimostra quanto il lavoro finora svolto in Regione sia stato apprezzato e condiviso: “La nostra politica fatta di buonsenso e concretezza ha ripagato in termini di approvazione. Ciò significa che la direzione intrapresa è quella giusta e andiamo avanti con fiducia”.