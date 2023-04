E' morto Nicola Magrone: una carriera nella Magistratura, per due volte sindaco di Modugno

E' morto all'età di 82 anni Nicola Magrone, già magistrato ed ex sindaco di Modugno in due diverse consiliature nonchè parlamentare dal 1994 al 1996. Magrone ha percorso una lunga carriera nel mondo della giustizia ricoprendo la carica di pretore del lavoro a Monza e poi quella di sostituto procuratore a Bari nonchè presidente della Corte di Assise di Potenza e Procuratore di Larino, in Molise, e quella di procuratore generale aggiunto onorario della Corte di Cassazione.

Da sindaco fu alla guida del Comune di Modugno dal 2012 al 2013 e dal 2015 al 2020. I funerali di Nicola Magrone si svolgeranno lunedì nella chiesa matrice di Modugno.