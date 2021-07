"No alle ricerche petrolifere sulle nostre coste", sindaci pugliesi compatti: "Assurdo e incomprensibile"

I sindaci pugliesi "esprimono a gran voce totale e assoluta contrarietà verso ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulle coste" della regione. Lo fanno attraverso una nota diffusa da Anci Puglia, a firma del presidente regionale, il sindaco di Polignano Domenico Vitto, e della delegata all'Ambiente, la sindaca di Bitetto Fiorenza Pascazio.

"E’ assurdo e incomprensibile - si legge nella nota - che, in una fase in cui il mondo sembra intraprendere definitivamente la strada della de-carbonizzazione dell'economia, anche per fronteggiare l'avanzare della crisi climatica, in un momento in cui nel nostro Paese si afferma il concetto di "transizione energetica" come fondamentale presupposto per il compimento della "transizione ecologica", si voglia tornare nella direzione opposta. Anci Puglia pertanto, si associa alla posizione espressa dal governatore Michele Emiliano e dalla assessora regionale Anna Grazia Maraschio e chiede, anche tramite l’intercessione di Anci nazionale, l’immediato intervento del presidente Draghi e del presidente Mattarella, per scongiurare un grave pericolo per i territori interessati, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e per favorire uno sviluppo economico alternativo ed ecosostenibile".

"Rappresentiamo il grido di allarme delle nostre comunità e dei nostri territori - ha sottolineato il presidente Anci Puglia Domenico Vitto – e ribadiamo il rifiuto categorico verso ogni forma di progresso o sviluppo economico che passi dal petrolio, consapevoli di dover preservare i nostri fragili ecosistemi terrestri e marini, le nostre coste e i litorali, sapendo di poter puntare su ben altre ricchezze ed eccellenze sostenibili da valorizzare, quali le bellezze naturali, la cultura, le tradizioni e il nostro stile di vita, patrimonio unico e prezioso apprezzato nel mondo".

"I Sindaci pugliesi - ha dichiarato la delegata Anci Puglia all'ambiente Fiorenza Pascazio - lottano ogni giorno per la salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi, nella consapevolezza che le risorse naturali siano la nostra maggior ricchezza; scelte come quella di nuove prospezioni per estrazioni di idrocarburi annientano ogni nostro sacrificio".