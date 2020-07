Manca il numero legale e la doppia preferenza di genere non può essere votata: ultimo Consiglio concluso tra le polemiche

Alla fine dovrà pensarci il Governo. Si è conclusa all'una e mezza di ieri notte l'ultima seduta utile del Consiglio regionale per l'approvazione della doppia preferenza di genere. Bloccata da oltre 1900 emendamenti (in gran parte presentati dal centrodestra), la legge ha trovato anche un altro ostacolo: la mancanza del numero legale. In piena notte, infatti, il presidente dell'Assemblea Mario Loizzo ha dovuto sospendere la seduta, viste le tante sedute vuote nell'ultimo Consiglio della legislatura.

In molti hanno abbandonato l'incontro dopo l'intervento del capogruppo Pd, Paolo Campo: "Piuttosto che stare qui a discutere del nulla - le sue parole riportate dall'agenzia Puglia Notizie - ha accusato il consigliere riferendosi ai 1950 emendamenti come causa del suo discorso - è meglio affidarsi a quanto il Governo nazionale farà, sostituendosi al Consiglio regionale in tema di doppia preferenza di genere". Una decisione che porterà sicuramente a molte proteste, visto che già da ieri mattina all'esterno della sede del Consiglio a Japigia erano riunite le associazioni di donne e il Comitato Pari opportunità per chiedere con forza l'approvazione della legge.