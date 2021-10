Al via il secondo mandato del sindaco Innamorato a Noicattaro: confermati tutti gli assessori in giunta

Una giunta bis che conferma tutti gli assessori della prima consiliatura: parte nel segno della continuità, a Noicattaro, il secondo mandato del sindaco pentastellato Raimondo Innamorato.

A seguito della proclamazione avvenuta ieri, infatti, il sindaco primo cittadino ha confermato interamente la Giunta Comunale che lo ha supportato in questo quinquennio. "Non era mai stata data la possibilità ai cittadini di Noicàttaro di conoscere i nomi degli Assessori Comunali prima dell'appuntamento elettorale, così come l'occasione di potersi interfacciare con gli stessi soggetti per due consiliature consecutive", è il commento.

Faranno dunque parte della giunta Innamorato bis: Nunzio Latrofa (avvocato), Vice Sindaco, con delega alle Politiche Socio-Sanitarie-Abitative, alle pari Opportunità e famiglie, al Contenzioso, all'Istruzione e alle Disabilità; Vito Angelo Santamaria (ingegnere), con delega (responsabilità congiunta con ing. Germana Pignatelli) allo Sviluppo del Territorio (Urbanistica, Mobilità e Trasporti, LL.PP., Marketing Territoriale, Cultura, Qualità dell’abitare, Finanziamenti e fondi pubblici, Patrimonio e Infrastrutture); Germana Pignatelli (ingegnere), con delega (responsabilità congiunta con Ing. Vito Santamaria) allo Sviluppo del Territorio (Urbanistica, Mobilità e Trasporti, LL.PP., Marketing Territoriale, Cultura, Qualità dell’abitare, Finanziamenti e fondi pubblici, Patrimonio e Infrastrutture); Barbara Scattarella (commercialista), con delega al Bilancio, ai Tributi, alle Finanze, ai Contratti, ai Rapporti con gli Enti Pubblici, alle Politiche Comunitarie, alla Verifica della qualità dei servizi al cittadino e all'attuazione programma di mandato; Vito Fraschini (agronomo), con delega all'Agricoltura, all'Ambiente, al Verde, al Decoro Urbano e alla Transizione Ecologica.

A loro, il sindaco ha rivolto il suo ringraziamento "oltre che un particolare augurio per quanto potranno ancora garantire alla comunità in termini di competenza e professionalità".