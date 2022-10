'Procreazione Assistita' nel Policlinico, la consigliera Laricchia: "Nuova struttura pronta, ma manca l'autorizzazione della Regione"

"Ho visitato il centro dopo tre anni dall’ultima volta e sei anni dalla prima: con la mia presenza costante nel tempo ho voluto sollecitare la fine dei lavori e ieri mi sono messa a totale disposizione di queste persone per gli aspetti tecnici da ultimare. Il prossimo step riguarda la burocrazia, tra certificazioni e accreditamento". Con queste parole la consigliera regionale del Movimento 5 stelle, Antonella Laricchia, ha commentato il suo sopralluogo di ieri nel centro specializzato di Procreazione Medicalmente Assistita del Policlinico di Bari.

Il nuovo centro Pm, implementerà la struttura medico scientifica, già presente nell'ospedale barese, con prestazioni di 'secondo e terzo livello' che prevedono nuove tecniche sofisticate per la fecondazione assistita.

L'esponente pentastellata ha sottolineato la necessità di attivare in pieno le strutture del sel servizio e di potenziare la capacità di gestione delle numerose richieste che arrivano da tutta la regione: "La struttura è moderna ed accogliente, completa di finiture, e sono già presenti anche gli arredi - ha commentato Laricchia - Auspico che gli uffici regionali possano mettersi subito a disposizione e lavorare insieme all’Amministrazione del Policlinico, che ringrazio per l’impegno profuso e per l’accoglienza. Da sempre, ho ritenuto gravissima la carenza di questo servizio pubblico in Puglia e a Bari, rispetto alla domanda. La situazione costringe molte coppie, per cui il passare del tempo è preoccupante, a rivolgersi ad altre strutture fuori Regione o private".

"Da quando sono mamma, ho sentito rinnovato in me il desiderio di vedere questo servizio pubblico funzionare per dare a quante più coppie possibili la gioia di un figlio - ha concluso la consigliera regionale pugliese - Spero di poter vedere presto questo reparto all’opera, continuerò certamente a monitorare periodicamente la situazione”.