Ospedale di Monopoli-Fasano, ferme le gare per arredi e attrezzature: "Mancano 80 milioni"

"E' saltato" il cronoprogramma per l'acquisto di arredi e attrezzature per il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano. E' quanto emerso questa mattina nell'ambito dei lavori della Commissione bilancio e programmazione del Consiglio regionale. Si sono tenute infatti oggi le audizioni dei RUP e direzione dei lavori per la verifica periodica sull’andamento dei lavori e della spesa per la realizzazione sia dell'ospedale del sud-est barese che del San Cataado di Taranto.

Per quanto riguarda l'ospedale di Monopoli-Fasano, è spiegato in una nota del Consiglio regionale, è confermato il termine ultimazione lavori per il 24 luglio 2023, a seguito del blocco da parte della stazione appaltante di qualsiasi altra proroga possibile. Nota negativa, invece, per quanto riguarda arredi e attrezzature.

"La vera novità negativa - commenta il presidente della Commissione, Fabiano Amati - consiste nel fatto che è saltato anche il cronoprogramma per l’acquisto di arredi a attrezzature. Allo stato non è stata pubblicata nemmeno una gara e il motivo addotto è la mancanza di 80 milioni di euro, in passato non ritenuta ostativa dalla stessa Asl, in risposta a plurime sollecitazione, e oggi posta invece a elemento utile a giustificare il ritardo".



"L’avvincente querelle della realizzazione dell’Ospedale di Monopoli-Fasano si arricchisce di ulteriori elementi che rendono la data di consegna lavori un miraggio in divenire anziché un fatto certo", afferma in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Michele Picaro, a margine della Commissione svoltasi stamane a Bari. "Apprendiamo che, da un lato, c’è un cronoprogramma il cui fine lavori è previsto il 24 luglio 2023; dall’altro lato, l’appaltatore ha chiesto attraverso una riserva altri 100 giorni di proroga. Tre mesi in più che non sarebbero però stati inseriti nel cronoprogramma del 2 febbraio 2023, pur essendo stati richiesti prima di quella data. A ciò si aggiunge un’altra grave problematica legata all’acquisto di arredi e attrezzature il cui cronoprogramma è saltato. Servivano 80 milioni di euro e, in tal senso, era stato assicurato che su tale aspetto l’Asl avrebbe fatto la sua parte salvo poi non provvedere affatto e costringere oggi la Regione Puglia a reperire i fondi che occorrono. Insomma – conclude Picaro – anche per l’Ospedale di Monopoli-Fasano si prospetta la stessa sorte dell’erigendo San Cataldo di Taranto. Fine lavori mai per cantieri infiniti che costeranno alle tasche dei pugliesi ben più di quanto previsto. Che poi è il modello di mala gestione della sanità pugliese governata da Emiliano".