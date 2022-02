Palese assessore regionale alla Sanità, la mossa di Fdi e lo scacco alla maggioranza: "Dica sì al Piano Fitto"

Una mozione in Consiglio pugliese per chiedere di rivalutare e attuare il "Piano Fitto" per la Sanità che il centrodestra aveva elaborato nella sua ultima legislatura al governo regionale, quella tra il 2000 e il 2005, nella quale Rocco Palese, pochi giorni fa nominato dal governatore Michele Emiliano nuovo assessore pugliese alla Salute, ricopriva il ruolo di assessore al Bilancio: a servire la "provocazione" politica è Fratelli d'Italia che, con la mossa in aula intende mettere ancor più in difficoltà la maggioranza di centrosinistra (e in particolare il Pd) alle prese proprio con una non facile 'digestione' della nomina di Palese.

A presentare la mozione, stamane in Consiglio regionale, sono stati i consiglieri di Fratelli d'Italia, a cominciare dal capogruppo Ignazio Zullo, assieme ai colleghi Francesco Ventola, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Luigi Caroli: "L'input a questo provvedimento - ha spiegato Zullo - è arrivato dopo un'intervista (al Corriere del Mezzogiorno, ndr) in cui Palese rivalutava il vecchio Piano Fitto, tanto contestato ai tempi di Vendola presidente. In quel caso si trattava di una sanità che razionalizzava, non chiudeva e guardava ai bisogni delle persone. Oggi cosa abbiamo? Una serie di interventi spot che non trovano realizzazione e rincorrono l'emergenza, cure domiciliari relegate a cenerentola e liste d'attesa che di fatto, nonostante un governo di centrosinistra, hanno reso la sanità a pagamento. Un sistema tirannico al quale i cittadini devono reagire".

Fdi insiste, affermando nella mozione che il neoassessore Palese "difende e conferma la validità di quelle scelte politiche definite dallo stesso 'lungimiranti' e aderenti alle previsioni del Pnrr" con una "visione della sanità a 360 gradi" attraverso "l'ottica della razionalizzazione dell'utilizzo del Fondo Sanitario Regionale in modo da non determinare deficit da colmare con surplus di tassazione per i cittadini o con interventi del bilancio autonomo".

Per Zullo il governatore Emiliano, con la nomina di Palese, "prende atto del fallimento delle politiche portate avanti e vuole riconvertirsi a nuove politiche della sanità. Questa visione nuova è condivisa dalla Maggioranza? Palese nelle sue visioni ha il supporto del centrosinistra? La nostra - rimarca Zullo - è una provocazione ma queste fanno parte del ruolo dell'opposizione e ci auguriamo che una parte della Maggioranza sia d'accordo con noi". A pungere ancor di più, infine, è il consigliere Ventola: "Grande rispetto per i ruoli personali ma la nomina di Palese è la sconfitta della coalizione di governo e la prova di un sistema al collasso. Lo stesso centrosinistra, nonostante governi città e province pugliesi, non è in grado di esprimere un assessore alla Sanità".