Il Consiglio regionale della Puglia approva risoluzione sulla Palestina: "Cessate il fuoco e aiuti umanitari subito"

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato con 25 voti favorevoli e 5 astenuti, la mozione, che vede come primo firmatario Michele Mazzarano (Pd), con le modifiche richieste dal consigliere Fabiano Amati (Azione) e concordate con il proponente, che impegna la Giunta a sostenere ogni iniziativa per ottenere il rilascio incondizionato degli ostaggi israeliani, la deposizione delle armi da parte dell’organizzazione terroristica hamas, e il cessate il fuoco umanitario per tutelare la popolazione civile della Striscia di Gaza, garantendo gli aiuti umanitari rapidi, continui, sicuri e senza restrizioni.

La Giunta è impegnata anche al riconoscimento dello Stato della Palestina, così come avvenuto anche da parte di altre regioni, sulla base dell’impegno assunto dal Parlamento europeo nel 2014 e dalla Stato italiano nel 2015, nell’ottica pacificatoria promossa dalle Nazioni Unite “due popoli – due stati”.