Si avvicina il bando del 'Parco per tutti' di Torre a Mare: entro l'anno la chiusura della gara, lavori nel 2023

Sarà pubblicato entro pochi giorni il bando di gara per la realizzazione del 'Parco per tutti' di Torre a Mare a Bari. Gli uffici comunali stanno ultimando le ultime pratiche per chiudere l'avviso e, in tempi molto stretti, di avviare il meccanismo burocratico che porterà all'aggiudicazione dei lavori.

L'opera, molto attesa dai residenti, prevede la realizzazione di un giardino pubblico che si estenderà per circa 6mila mq, tra via Mazzini e il lungomare Duca Degli Abruzzi. Il parco sarà inoltre collegato alla costa attraverso un sottopasso pedonale. Previste anche aree giochi nonchè una grande piazza verde centrale.

Solo pochi giorni fa il Consiglio comunale ha approvato una delibera di variazione ai costi dell'opera, a causa dell'aumento delle materie prime. L'importo è lievitato di 287mila euro raggiungendo quota 2,887 milioni. L'incremento delle spese sarà coperto con fondi Pon Metro. Il Comune prevede di completare l'iter di aggiudicazione della gara entro l'anno, per poi avviare i lavori presumibilmente nel 2023.