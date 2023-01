Il Pd Puglia riparte da Domenico De Santis, unico candidato alla Segreteria regionale: "Il partito ritorni tra la gente"

Il Pd Puglia riparte da Domenico De Santis: l'attuale (molto probabilmente ancora per poco) vice capo di gabinetto del governatore pugliese Michele Emiliano, barese, 41 anni, è l'unico nome in corsa per la segreteria regionale Dem per il Congresso in programma dal 3 al 12 febbraio prossimi. De Santis ha presentato ufficialmente la sua candidatura nella sede del Pd pugliese in via Re David, a Bari, alla presenza del segretario uscente Marco Lacarra e dell'altro 'nome forte' dei Democratici pugliesi, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva che ha fatto un passo indietro dopo l'accordo tra le varie anime del Pd in Puglia, divise anche dalle varie mozioni (Bonaccini, Schlein, Cuperlo e De Micheli) che compongono la corsa alla Segreteria Nazionale. Per Minerva potrebbero aprirsi le porte della Presidenza del Pd pugliese o comunque quelle di un incarico di peso.

Dal 3 al 12, dunque, gli aderenti ai 300 circoli regionali del Partito potranno votare non solo per il segretario pugliese ma anche per i 160 componenti dell'Assemblea regionale Dem, ai quali si aggiungeranno 40 esponenti scelti proprio dal segretario che potrebbe anche pescare dalla società civile. Si voterà anche per eleggere i segretari provinciali e locali: per Bari e provincia c'è l'accordo sul nome dell'ex sindaco di Bitritto, Pino Giulitto.

"Il Pd che verrà in Puglia - ha dichiarato De Santis - sarà un partito fatto da giovani, donne e che valorizzerà le voci dissonanti. Un partito plurale che stia tra la gente, che non litighi all'interno per posti o candidature ma che ricostruisca la comunità democratica. Ringrazio Minerva per il grande atto di generosità restando alla guida della Provincia di Lecce. Avrà un ruolo fondamentale e importantissimo: gli ho chiesto di seguire la parte sud della Puglia. Stiamo provando a mettere in campo una nuova generazione, a costruire un Pd che cambi faccia e ruolo. Dobbiamo essere presenti nei luoghi del disagio e dove si guarda in faccia la povertà". De Santis, in questo senso, traccia alcune proposte, con l'orizzonte di rafforzare i Dem in vista delle sfide future, tra cui quelle Comunali di Bari 2024 e delle Regionali 2025 in Puglia: "Non possiamo tenere le porte dei nostri circoli chiuse. Bisogna anche tornare in piazza con i gazebo e davanti alle fabbriche. Faremo la nostra battaglia con una classe dirigente giovane, con i sindaci, provando a cambiare metodo e ricostruendo i circoli come luogo vero dove fare politica"

L'obiettivo è anche aprire i Dem ad altre esperienze politiche: "Proveremo - rimarca De Santis - a raccogliere tutto quel mondo deluso dal M5S chiedendo di aderire al Pd e di costruire un'alternativa alle destre. Nelle ultime 72 ore ho fatto delle 'consultazioni' con i rappresentanti delle varie mozioni per costruire una candidatura unitaria. Ho capito che in questi anni Marco Lacarra ha svolto un ruolo di grande incassatore. Fare il segretario Pd è faticoso e bisogna essere pazienti per i tanti attacchi che si ricevono":

Non credo alla rottamazione - ha rimatcato De Santis - chiederò ai 'vecchi leoni' di starci vicino. Noi vogliamo costruire un partito plurale largo".