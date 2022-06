Il Pd pugliese s'incontra in vista del prossimo Congresso. Emiliano: "Non siamo un partito di radical chic"

"Noi non siamo un partito di radical chic, scordatevelo che il Pd possa diventare un partito da salotti che beve vino di qualità e frequenta solo eventi culturali. Il Pd è un partito popolare, fatto di sangue e sudore, come erano una volta la Democrazia cristiana e il Partito comunista": ad affermarlo è il governatore pugliese, Michele Emiliano, intervenuto nell'assemblra regionale dei circoli del Partito Democratico a Bari, in vista del congresso pugliese. Lo riporta l'Ansa. All'appuntamento hanno preso parte, tra gli altri, anche la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone e il sindaco di Bari, Antonio Decaro

Emiliano, commentando i recenti primi turni delle Amministrative, ha spiegato che, in ogni caso, "le liste civiche sono una caratteristica fondamentale. Il fenomeno magmatico del M5S era una enorme lista civica che ci ha saccheggiato, e io compresi subito che dovevamo aprirgli le braccia. Il partito deve saper mediare, come abbiamo fatto in Puglia ottenendo risultati straordinari. Le cose belle in Puglia le ha fatte il Pd con il resto della comunità pugliese - ha spiegato - , che ha varie forme. Queste varie forme in questo momento si chiamano liste civiche. Se lanciaste un appello, tramite il tesseramento online, alle liste civiche di tesserarsi con il Pd, io credo che un po' di tessere riuscireste a farle".

All'assemblea è intervenuto anche il commissario per il congresso della Puglia, il deputato Francesco Boccia: "Con il segretario Letta - ha detto Boccia - abbiamo voluto che il regolamento del congresso non fosse uno strumento giuridico burocratico per definire la vita interna del partito, ma regole condivise figlie delle esperienze che la nostra comunità ha avuto. Dobbiamo metterci le sintesi delle nostre storie e provare ad adeguarlo al tempo che viviamo, per selezionare la classe dirigente che si rivede nei principi attorno ai quali noi crediamo debba ruotare la società in cui viviamo: una società digitale, aperta, che ha sempre più bisogno di integrazione e di battaglie visibili sui diritti, sempre più europea"