Domenico De Santis è il nuovo segretario del Pd Puglia: "Non dimenticare le periferie, precariato e disparità"

Domenico De Santis è stato eletto nuovo segretario pugliese del Partito Democratico nel corso del congresso regionale svoltosi dal 3 al 12 febbraio. De Santis, 41 anni, era l'unico candidato alla Segreteria dopo l'intesa tra le varie 'correnti' Dem siglata nei giorni scorsi, con la quale è stato evitato un confronto all'ultimo voto tra varie personalità del partito.

Un iter che si concluderà a metà marzo con l'assemblea in seguito alla quale si aprirà una nuova fase del partito. Oltre a De Santis sono stati eletti, tra gli altri, i nuovi segretari provinciali: Pino Giulitto per il Pd Terra di Bari, Luciano Marrocco per Lecce, Pierpaolo D’Arienzo per la Capitanata, Anna Filippetti per il Pd Terra Jonica, Francesco Rogoli per Brindisi e Lorenzo Marchio Rossi per la Bat.

"Ci sono energie straordinarie – ha affermato De Santis - giovani, donne, personalità di grande esperienza e consolidate competenze che si riuniscono nel Partito Democratico. È questo il Pd con cui lavorerò e per cui lavorerò, il Pd che vorrei: un luogo in cui il confronto è sempre vivo, fatto di militanti, di generazioni che si stringono la mano trasmettendosi valori e ideali restando sempre uniti. Saremo presenti nei contesti più difficili e complicati, dove c’è il disagio sociale e ambientale, non dimenticheremo le periferie, saremo presenti dove il precariato e le ingiustizie generano disparità, il mio impegno sarà teso a far tornare questa grande comunità un partito di popolo e popolare”.