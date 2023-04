Lia Azzarone neo presidente del Pd Puglia. L'assemblea proclama ufficialmente segretario Domenico De Santis

Lia Azzarone è la nuova presidente del Partito Democratico Puglia: è l'esito dell'assemblea regionale che ha visto la dirigente dem foggiana essere scelta su proposta del neo segretario Domenico De Santis, proclamato dalla stessa assis dopo l'esito favorevole delle Primarie.

L'assemblea ha inoltre nominato (con due voti contrari su 160 presenti) il resto dell'Ufficio di Presidenza, composto anche dalla vicepresidente Francesca Viggiano e dai vicesegretari Lucia Parchitelli e Gianfranco Palmisano. Portavoce della segreteria sarà Doriana Imbimbo.

"I 50 componenti della direzione - dice il segretario Domenico De Santis - sono stati votati all’unanimità come i 40 nomi aggiuntivi dell’assemblea. Si tratta di una squadra competente e valida, che avrà l'onere di supportarmi in questa delicata fase. Lavoreremo insieme per un partito popolare e di popolo, presente nelle città e nei luoghi di lavoro". Tra i 40 membri dell'assemblea nominati dal segretario regionale, operai, braccianti agricoli, le sardine, rappresentanti del mondo sindacale, associativo, del terzo settore, del volontariato, delle imprese e del mondo agricolo.