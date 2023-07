Elezioni comunali Bari 2024, il Pd avvia le consultazioni nel centrosinistra: "Bisogna evitare fughe dalla coalizione"

Il segretario cittadino, Gianfranco Todaro: "In questa settimana inizierò un primo giro di incontri con le singole forze politiche, che conto di concludere in pochi giorni. Da ciascuna di loro sono certo che ci sia la massima disponibilità alla condivisione di proposte da mettere in campo per il futuro della città"