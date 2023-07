Incontro tra Pd e Con per le scadenze di Comunali 2024 e Regionali 2025: "Tavolo aperto per la Coalizione dei Pugliesi"

Passo in avanti nel centrosinistra pugliese in vista delle importanti scadenze elettorali che scandiranno il territorio nl 2024 e nel 2025, ovvero le Comunali di Bari (il prossimo anno) e le Elezioni regionali (tra due): questa mattina il segretario pugliese del Pd, Domenico De Santis ha avuto un incontro assime al coordinatore di Con, Michele Boccardi.

Un confronto che ha consentito di definire il percorso che porterà alla convocazione del tavolo regionale della coalizione dei Pugliesi. Dopo questo incontro, nei prossimi giorni, vi saranno altri appuntamenti bilaterali tra le varie forze politiche per definire il perimetro della coalizione di centrosinistra e gli obiettivi comuni per i futuri appuntamenti elettorali. Un'apertura, da parte del Pd, anche al M5S per lavorare insieme in un'ottica di campo largo.

L'obiettivo del percorso, si legge in una nota del Pd dopo l'incontro assieme a Con, "è quello di riunire le energie migliori di questa terra per la crescita e lo sviluppo della Puglia sul piano sociale ed economico". Prima le intese, dunque, poi le candidature attraverso sempre un percorso unitario che possa fornire un nome forte da contrapporre al centrodestra. I tavoli definiranno la strada da seguire, che sia quella del candidato unitario o delle Primarie.