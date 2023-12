Noi Moderati Bari: "Periferie dimenticate"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La concezione di periferia è legata al pregiudizio che spesso le conferisce un'accezione negativa; si è intimamente indotti a pensare che non appartenga al cuore pulsante della città o al contesto cittadino. È per questo che il luogo comune vuole che si cerchi di abitare in centro nonostante molte città siano caotiche. Anticamente il modello filosofico dominante era quello platonico il quale voleva che ci fosse un centro di tutto ed attraverso cerchi concentrici che ci si allontanasse, concezione emanatista. Portare questo concetto ai giorni nostri non sarebbe del tutto peregrino. Visitando le periferie di Bari, ci si rende conto che sono distanti dal centro spesso senza avere continuità concentrica, divisi da distese di campagne, strade statali, ferrovie. I trasporti pubblici, la raccolta dei rifiuti, la pubblica illuminazione, le infrastrutture, le opere incompiute sono decenni indietro rispetto alle città europee. Gli attuali amministratori si affannano, attraverso i media, a raccontarci che tutto va bene ma è sufficiente passeggiare per le vie dei quartieri per constatare che sembra quasi che non ci sia vita, che i pochi coraggiosi commercianti ancora esistenti stentino a proseguire le attività. Noi Moderati abbiamo un programma, abbiamo le persone giuste per attuarlo e, soprattutto, abbiamo una visione di futuro per questa città. Noi Moderati vogliamo partire dalle periferie di Bari, perché le periferie saranno la città del futuro, quella che lasceremo in eredità ai nostri figli. Chiare e concrete direttrici. Vogliamo, ad esempio, avvicinare, ricucire le periferie con la città, ridisegnando il trasporto pubblico locale su gomma, ristrutturando il management dell’AMTAB e rendere l’azienda tecnologicamente avanzata, una partecipata che fornisca servizi di TPL di qualità, realizzando sistemi complessi di impianti, nuove strutture e nuovi servizi che garantiscano efficientemente la mobilità delle persone e, in prospettiva perché no, anche delle merci. Ci vuole un’inversione di rotta. La politica ha il dovere di sostenere ed aiutare le periferie con misure idonee a creare una continuità, non solo infrastrutturale con il centro, per ridare dignità ai cittadini e ai territori, considerati meri serbatoi di voto durante le campagne elettorali, che molto spesso rappresentano la maggior parte del sistema insediativo. Antonio De Cicco Vice-Coordinatore cittadino Noi Moderati Bari