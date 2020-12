Giornata Mondiale della Disabilità, il M5S al sindaco di Bari: "Peba per finanziare i progetti nei municipi"

I consiglieri comunali baresi del M5S, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, ha presentato un ordine del giorno, da discutere nella prossima seduta dell'assemblea, "che impegna il sindaco di Bari e la sua Giunta a redigere il Peba (Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche) in modo da garantire il diritto di accessibilità a tutti i cittadini distribuendo i fondi equamente nei 5 Municipi del Comune di Bari".

Tra le varie richieste, il M5S chiede di "pubblicare sul Sito Web istituzionale l'elenco degli interventi effettuati nei 5 Municipi del Comune di Bari per l'eliminazione delle barriere architettoniche in base a quanto previsto dal Peba" nonchè"promuovere una campagna di ascolto cittadina per raccogliere segnalazioni di barriere che limitino l'accessibilità a spazi o servizi comunali aggiornando di conseguenza il PEBA aggiungendo i progetti per l'eliminazione di eventuali barriere ancora non previste" e "nominare il Disability manager del Comune di Bari ed a fornirgli gli adeguati supporti per poter pienamente operare".

Dal Movimento, inoltre, si propone di "finanziare gli interventi previsti nel Peba in base alle priorità stabilite di concerto con la cittadinanza e le associazioni e con il supporto del Disability manager" di "promuovere l'attivazione di un Disability manager anche presso le aziende partecipate e "conformare sempre più ogni servizio, comunicazione, struttura, procedimento e azione amministrativa, alle migliori pratiche dell'accessibilità universale avvalendosi anche del supporto della consulta comunale dei cittadini con disabilità e del Disability manager".

Infine, i consiglieri pentastellati propongono al sindaco di "sollecitare il Governo nazionale a supportare il Comune di Bari a livello di competenze fornendo consulenze tecniche e formazione per la redazione dei PEBA ed in generale di tutte le progettualità per rendere ogni spazio, servizio, evento e attività accessibile a tutte le persone indipendentemente dalla loro condizione".