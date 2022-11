Il Consiglio comunale di Bari e il Pnrr, nelle Commissioni il focus sui progetti che cambieranno la città

Il Consiglio comunale di Bari 'analizza' il Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che nei prossimi anni vedrà numerosi fondi e progetti destinati a cambiare il volto della città. In Commissione Trasparenza, presieduta dal consigliere Antonio Ciaula (Fdi), si è svolta un'audizione dell'ingegner Luigi Ranieri, in rappresentanza del Comune, per fare il punto sull'analisi dei principali progetti in campo.

Nei prossimi mesi, a ritmo di una ogni due settimane, vi saranno audizioni con funzionari e assessori su 'Nodo Verde' stazione centrale, progetto Pinqua Qualità dell'abitare, riconversione della ex Fibronit, il risanamento degli alloggi Erp, il Brt- Bus di transito rapido, la nuova Pa digitale e il Piano Straordinario di raccolta differenziata: "E' un'occasione - spiega Ciaula - di entrare nel merito delle questioni coinvolgendo i consiglieri comunali nonchè dirigenti e funzionari di Palazzo di Città". Un antipasto di quello che poi sarà l'effettivo percorso per il completamento dei progetti e delle iniziative programmate nella città di Bari.