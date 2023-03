Pnrr, il ministro Fitto incontra i sindaci delle Città metropolitane: "Confronto essenziale per ottenere risultati fissati"

Il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha incontrato oggi, su invito del presidente nazionale dell'Anci, Antonio Decaro, i sindaci delle Città metropolitane.

Al centro del confronto, il Pnrr e il tema semplificazioni nella sua attuazione. "E’ stato un incontro davvero proficuo - ha commentato Fitto - i sindaci sono fra i destinatari più importanti dei fondi del PNRR. Ritengo le loro richieste legittime, la semplificazione è la vera parola chiave nell’attuazione del Piano. La collaborazione già avviata e gli incontri che abbiamo già avuto sono preziosi, per questo ho assicurato i sindaci si ripeteranno in futuro nel reciproco interesse di mettere a punto una sinergia strategica nell’interesse del Paese".

"Oggi abbiamo incontrato il ministro Fitto per chiedere ulteriori semplificazioni sul Pnrr e oggi pomeriggio incontriamo le aziende perché è importante far conoscere alle imprese queste opportunità. Da Fitto è arrivato un impegno del governo a dare alcune soluzioni a delle semplificazioni", ha dichiarato, in merito all'incontro, Decaro all'AdnKronos.