Lutto a Poggiorsini: muore a 74 anni il sindaco Ignazio Di Mauro

Poggiorsini piange la scomparsa del suo sindaco: è morto, a 74 anni, Ignazio Di Mauro, primo cittadino del comune più piccolo dell'area metropolitana di Bari. Di Mauro era stato eletto per un quinto mandato da primo cittadino nel 2019.

Una perdita inaspettata, per un improvviso malore, che ha profondamente colpito la comunità murgiana. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social per ricordare la figura politica di Ignazio Di Mauro, che da sempre si era battuto per far sentire la voce del paesino murgiano in Puglia e non solo.

In una nota, Anci Puglia "ricorda le sue doti umane e il suo impegno anche nella Consulta regionale Piccoli Comuni" esprimendo alla famiglia Di Mauro, a nome del presidente Ettore Caroppo, "all'amministrazione comunale e alla comunità di Poggiorsini, il cordoglio e la vicinanza dei sindaci pugliesi per la scomparsa dell'amato primo cittadino".