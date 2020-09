Il premier Conte a Bari: inaugurerà l’84esima edizione della Fiera del Levante

Per il terzo anno consecutivo sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ad inaugurare a Bari la Fiera del Levante. La cerimonia di apertura dell’84esima edizione della Campionaria Generale Internazionale è in programma venerdì 2 ottobre. L'annuncio arriva dall'ente, pronto ad aprire la manifestazione quest'anno all’insegna di uno slogan "che vuole essere d’incoraggiamento per tutti": “Pronti….Partenza….Fiera. ”.

L’inaugurazione si terrà alle ore 18.00 nel Nuovo Centro Congressi nel giorno che precede l’apertura della Fiera al pubblico, prevista invece sabato 3 ottobre. Una esigenza dettata dal rispetto delle misure di contingentamento e sicurezza anti-Covid.

Alla cerimonia saranno presenti i ministri Stefano Patuanelli, allo sviluppo economico, Paola De Micheli, alle infrastrutture e trasporti, Francesco Boccia agli affari regionali e autonomie, Teresa Bellanova alle politiche agricole, alimentari e forestali.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Nuova Fiera del Levante dedicata quest’anno alla ripartenza con un’attenzione particolare rivolta al Mezzogiorno e al Mediterraneo.