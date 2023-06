Elezioni Comunali a Bari, Forza Italia propone la ricetta al centrodestra: "Candidato politico, indicato senza le primarie"

Primarie di centrodestra per il candidato sindaco a Bari? Meglio di no. È questa l'idea di Forza Italia in merito alla prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nel capoluogo pugliese nel 2024. La linea del partito è stata certificata oggi dal Commissario cittadino, Francesco Paolo Sisto, che per l'occasione ha presentato la nuova squadra barese del partito fondato da Silvio Berlusconi.

La consigliera comunale di Santeramo, Michela Rocco, è stata nominata commissario vicario. Nel comitato cittadino ci saranno anche Michele Ravanà, Aldo Nigro, Francesco Fragola, Michele Bari, Roberto De Giosa, Michele Vaira, Doriana Meneo, Giuglio Abbrescia, Erica Lucarelli, Alfredo giovine, Vittorio Scagliarini, Flora Benincaso, Daniela Ciarniello. Giammarco Mari sarà il coordinatore giovani di Forza Italia (sarà anche attivato un comitato cittadino specifico), Giuseppe Carrieri sarà invece il riferimento del partito per la macchina organizzativa delle elezioni amministrative per Bari 2024.

Il vice ministro della Giustizia, in qualità di leader barese di Forza Italia, ha indicato le priorità politiche degli azzurri nella corsa alle poltrone di sindaco di Bari e, successivamente di presidente della Regione. Per la prossima tornata elettorale comunale, il parlamentare barese auspica un candidato che provenga dalla classe politica, ritenendo conclusa la spinta legata alle candidature provenienti dalla società civile. Fratelli d'Italia, invece, aveva in passato indicato proprio la strada del nome esterno alla politica come possibile soluzione per una candidatura condivisa.

Sisto ha ribadito che la strada per la ricerca del candidato sindaco di centrodestra a Bari non sarà in salita e si troverà l'accordo con le altre compagini della coalizione. Non ha escluso neanche che il suo nome la spunti nella corsa alla candidatura, pur precisando che al momento è impegnato nella riforma della Giustizia, a Roma.

A margine della presentazione del Comitato cittadino, il vice ministro ha anche rassicurato sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, precisando come il leader di Forza Italia sia molto presente nella vita politica e, nonostante il periodo di convalescenza, sia "sul pezzo, anzi sul pezzissimo".