Lacarra lancia le 'Officine progressiste', l'incontro all'Anchecinema con Emiliano e Decaro. E assicura: "Oggi non nasce un partito"

"Oggi non stiamo lanciando un partito". Marco Lacarra, ex segretario del Pd pugliese e oggi deputato, ci tiene subito a precisare dal palco dell'AncheCinema che quello delle 'Officine progressiste' non è un appuntamento legato direttamente alle Comunali del 2024, sebbene il suo nome sia circolato tra i papabili candidati del Partito Democratico per il dopo Decaro. Lo definisce invece come un think thank di idee, pensato soprattutto per portare al centro del dialogo politico le istanze dei più giovani.

Nascono le Officine progressiste

Ad accompagnarlo nell'evento, tanti rappresentanti del partito in Puglia e non solo, visto che sul palco intervengono anche altri onorevoli, come Debora Serracchiani e Rachele Scarpa, che con i suoi 26 anni si conferma la più giovane deputata eletta nelle file del Pd in questa legislatura. Tanti rappresentanti poi della Regione Puglia, compreso il governatore Emiliano, e del Comune di Bari, con il sindaco Decaro in prima fila, accompagnato da alcuni rappresentanti della Giunta, come l'assessore Paola Romano. Un incontro diviso per panel, in cui rappresentanti delle politica, professionisti e comuni cittadini si confrontavano su temi come il tema della Sanità, legato in particolar modo alla Salute mentale. "Noi dobbiamo comprendere questo conflitto generazionale e gestirlo - ha spiegato a margine Lacarra - Non bisogna scegliere se sono meglio i quaranta-sessantenni o i giovani per partecipare alla vita pubblica. Dobbiamo invece tenere insieme le migliori energie delle nuove generazioni e di quelle che non sono nuove per costruire insieme una nuova generazione". A farsi portavoce di questa iniziativa è proprio Lacarra, raccogliendo i consensi del partito anche dal palco. Come quello del governatore Emiliano, che lo definisce un "Giovanni Loseto, stopper implacabile che non sta mai fermo".

Emiliano e Decaro divisi sulle primarie

Se in sala si parla della Puglia del futuro, a margine dell'incontro i temi si legano invece al presente e a come il Partito Democratico si sta preparando all'appuntamento delle Comunali. "Ormai ci siamo, il Pd ci sta lavorando correttamente - aggiunge Lacarra - il segretario cittadino e regionale stanno facendo il meglio per garantire al centrosinistra di continuare a governare sia al Comune che alla Regione. La speranza è di vincere al primo turno". "Siamo una svolta importantissima, abbiamo avuto 20 anni di governo molto positivi in Puglia - ricorda Emiliano - Ora bisogna trovare nuove idee e personalità, per farlo non bisogna buttare via il patrimonio creato finora, non è una sfida di potere, ma di servizio, quindi ho voluto ringraziare Lacarra e tutti gli altri animatori per la campagna elettorale per le primarie per il modo in cui la stanno affrontando. La campagna per le primarie non è automatica, ma è la nostra regola, adottata con Vendola, Decaro e con me. Chiaramente non sono obbligatorie, ma credo che siano più democratiche, anche per trovare una candidatura da outsider fuori dai grandi nomi. Lo stesso è successo con me". Più mediata la reazione del sindaco Decaro: "La scelta del candidato sindaco del centrosinistra la farà il centrosinistra - ha ricordato Decaro - Se si riesce a trovare una candidatura unitaria tanto meglio, vuol dire che convergiamo tutti nella stessa direzione. Ce ne sono tante di personalità nel centrosinistra che possono fare il sindaco di Bari. Se invece non si riuscirà a fare sintesi faremo le primarie". L'attuazione delle primarie, però, porterebbe fuori dal campo allargato dell'alleanza partiti come il Movimento cinque stelle, a cui Decaro apre: "E' uno dei motivi per cui è meglio avere una coalizione ampia, con la scelta di un candidato che vada bene a tutti, senza ricorrere alle primarie. Se non sarà possibile le primarie si faranno come è accaduto altre volte".