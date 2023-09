Comunali 2024, anche Azione pronta a partecipare al tavolo del centrosinistra: "Primarie ottima pratica democratica"

"Siamo stati invitati alla riunione del centrosinistra di Bari per il prossimo 7 settembre. Ci andremo e diremo che vorremmo far emergere dalle primarie il programma di governo e il candidato Sindaco, soprattutto se i candidabili sono più d’uno e tutti meritevoli di attenzione": così, in una nota congiunta, il consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati, i consiglieri Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, capogruppo, e i delegati di Azione-Bari Donato Bonifazi e Raffaele Santoro, rendono nota la partecipazione del gruppo alla riunione convocata per il prossimo 7 settembre con l'intento di tracciare una strada, e un possibile perimetro della coalizione, in vista delle Comunali del prossimo anno a Bari.

"Consideriamo le primarie una forma efficace di consultazione popolare, di gran lunga preferibile ad una mediazione di mero potere tra ceto politico più o meno autorevole. Dobbiamo fidarci delle decisioni del popolo anche quando c’è il rischio che non possano piacerci, perché sono passati i tempi in cui si riteneva spettasse alle élites intellettuali assumere le decisioni in nome e per conto del popolo, perché a loro dire incapace di farlo da solo".