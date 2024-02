Il centrosinistra prepara le primarie a Bari, Laforgia: "Consultazioni unitarie per allargare alleanza"

"Dovranno essere consultazioni Unitarie nel nome e nella sostanza, coerenti con la volontà di realizzare una alleanza larga, aperta a tutte le forze alternative alla destra. Dobbiamo scriverne insieme le regole, con spirito costruttivo. Tutto il contrario di elezioni elitarie, insomma". Con queste parole il candiato sindaco, Michele Laforgia, respinge al mittente la frecciata politica giunta questa mattina dal suo concorrente nella Primarie di centrosinistra, Vito Leccese. I due si contenderanno il ruolo di aspirante sindaco di Bari nel campo del centrosinistra.

Questa mattina Laforgia è stato ospite della convention 'Andiamo' in cui Leccese ha lanciato il suo manifesto programmatico. “Sono andato alla presentazione della candidatura a sindaco di Vito Leccese - spiega Laforgia in una nota - L’ho fatto per ascoltare le sue proposte e dimostrare, con i fatti, che siamo dalla stessa parte. Abbiamo scritto insieme la storia di questi vent’anni di governo del centrosinistra a Bari e in Puglia, dobbiamo continuare a farlo nel prossimo futuro. Il presidente della Regione, il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, gli impiegati, i funzionari e i dirigenti del Comune e della Città Metropolitana non sono certo i miei avversari, così come non lo sono gli

iscritti e gli elettori del Partito Democratico. Naturalmente, non tutto, in questi mesi, è stato coerente con il tono e il contenuto degli interventi che si sono succeduti sul palco dello Showville. Ma non è mai troppo tardi, diceva un grande Maestro del passato".

Laforgia è il candidato designato dal gruppo di partiti e associazioni unite nella sigla 'Convenzione per Bari 2024', Leccese è invece appoggiato dal Pd: in questi giorni il dibattito a distanza fra le due anime del centrosinistra si è concentrato sulla forma e il metodo con cui svolgere le primarie di coalizione. "Si tratta di moltiplicare i momenti di confronto, di aprire (e non chiudere) le sedi di partito e i luoghi di discussione, di garantire i candidati, le forze politiche e i movimenti della società civile che il voto sia davvero rappresentativo del nostro popolo, di imparare dagli errori del passato - ribadisce Laforgia - Sarebbe molto grave se alle parole non seguissero i fatti, se si pretendesse di imporre le proprie regole agli altri, se si lavorasse per dividere e non per unire. Sarebbe, a questo punto, davvero incomprensibile e irresponsabile".