I circoli Pd pugliesi premiano Bonaccini nella corsa alla segreteria Dem. Seconda Elly Schlein

E' Stefano Bonaccini il candidato più votato nella fase dei congressi di Circolo del Partito Democratico in Puglia, conclusasi nella giornata di ieri. Un appuntamento che, assieme alle consultazioni nelle altre regioni italiane (con proroga fino al 19 per Lombardia e Lazio) ha chiuso la fase locale della sfida nazionale a quattro per guidare la Segreteria Dem, primo atto che precederà il voto, aperto a tutti, delle Primarie del 26 febbraio.

In Puglia gli aderenti ai 300 circoli della regione hanno premiato in maggioranza proprio il governatore dell'Emilia Romagna: su 17.101 votanti (dati provvisori) Bonaccini, appoggiato dai principali leader del territorio, tra cui il governatore Michele Emiliano e il sindaco di Bari Antonio Decaro, ha conquistato 8.902 preferenze, pari al 52% complessivo. Seconda la deputata Elly Schlein con 6715 voti (39,2%). Molto più staccati, invece, Gianni Cuperlo (952 preferenze pari al 5,6% del totale) e Paola De Micheli (532 consensi, ovvero il 3,1%).

Nella città metropolitana di Bari Bonaccini ha prevalso con il 66,4% delle preferenze (3.184 voti), seguito da Sclein (25,8% pari a 1.239 voti), Cuperlo (387 voti, ovvero l'8%) e Paola de Micheli (36 voti pari allo 0,75%). Gli iscritti hanno anche eletto il nuovo segretario metropolitano di Bari il sindaco di Bitritto Pino Giulitto. Il nuovo segretario cittadino Pd del capoluogo pugliese, invece, sarà Gianfranco Todaro. Si compone così la leadership locale dei Dem che vedono come nuovo segretario regionale Domenico De Santis, unico candidato della partita.

L'intreccio tra partita locale e nazionale ha visto le reazioni degli esponenti pugliesi del Pd he si sono divisi tra i candidati leader alla Segreteria Dem. Il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, ha voluto ringraziare "tutti gli iscritti che hanno partecipato a questo momento di confronto dando valore a questa giornata. Con convinzione ho sostenuto l’amico e l’amministratore Stefano Bonaccini sin dalle prime battute perché credo nella necessità di dare al nostro Partito il pragmatismo e la visione che gli amministratori hanno saputo mettere in campo in questi anni dimostrando come il Partito Democratico possa vincere le elezioni e condividere con i cittadini un’idea di Paese. Ringrazio chi a Bari e nell'area metropolitana ha voluto sostenere la scelta che abbiamo portato avanti insieme a tanti altri amministratori" ha concluso Decaro.

In una nota i due deputati pugliesi Marco Lacarra (segretario regionale uscente) e Ubaldo Pagano hanno espresso "soddisfazione" per i risultati di Bonaccini in particolare a Bari e Taranto: "Il processo democratico del Pd è riuscito ancora una volta ad ottenere una bellissima risposta dai territori. Siamo certi che questo risultato verrà confermato anche il prossimo 26 febbraio, quando tutti i cittadini della comunità democratica, anche non iscritti al partito, potranno esprimersi per consegnare al prossimo Segretario nazionale le redini del Pd".

Dul fronte della Mozione Schlein, invece, il deputato Francesco Boccia spiega che "Il congresso farà finalmente chiarezza sulla linea politica. Non si può essere una cosa e il suo opposto. Non si può chiedere impegno per l’ambiente e poi non battersi su misure di netto contrasto al consumo del suolo; non si può dire lottiamo per le diseguaglianze e per un lavoro dignitoso e poi difendere le ragioni, indifendibili, del jobs act. Insomma, questo congresso, per la prima volta dalla nascita dell’Ulivo, dovrà unire sulla linea politica che verrà fuori dal congresso, aggregando tutti su un’idea collettiva di Paese. Ora dividiamoci correttamente e democraticamente su linee alternative, ma il giorno dopo le primarie uniamo la sinistra italiana e tutti i progressisti anche fuori dal Partito democratico; se lo aspettano gli elettori italiani in un momento storico come questo, con una destra intollerante, ultra nazionalista e chiaramente anti europea a Palazzo Chigi. Chiarezza e nettezza sono necessarie e hanno un nome e una mozione: Elly Schlein con 'parte da noi'. Dopo le primarie del 26 febbraio il PD si ritroverà più forte, più unito e coeso perché la sfida sarà battere la destra. In questo momento al PD serve un'identità forte di sinistra, con proposte serie per il Paese che deve tornare a guidare il processo di integrazione europea, dove l'Italia oggi è ai margini. Con Elly Schlein avremo una guida politica di sinistra in grado di rimettere davanti a tutti, e senza tentennamenti, sanità e scuola pubblica, clima, lotta al lavoro precario e ad ogni tipo di diseguaglianza e discriminazione".

Per la consigliera regionale pugliese Lucia Parchitelli, infine, "Siamo stati in tanti a recarci presso i Circoli del PD per votare. Un risultato a mio parere straordinario perché il recupero della partecipazione democratica è tra gli obiettivi primari della ‘Mozione Schlein’, in un percorso che guarda in primis alle donne e agli uomini di Sinistra che in questi anni hanno perso la fiducia nel nostro Partito e l’entusiasmo di sentirsi partecipi di un progetto politico.

Non posso che esprimere grande soddisfazione per il risultato ottenuto da Elly Schlein, che anticipa la formazione di un Partito aperto alla partecipazione dei cittadini e sancisce di fatto la fine di un Partito autoreferenziale".