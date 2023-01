Si avvicina il Congresso del Pd, i big dem pugliesi si dividono tra Bonaccini e Schlein

I big politici pugliesi si dividono nella scelta su chi supportare al prossimo Congresso del Pd che tra qualche settimana determinerà il nuovo segretario. E' sfida, dunque, tra chi sostiene Stefano Bonaccini ed Elly Schlein (gli altri due candidati sono Gianni Cuperlo e Paola De Micheli).

L'attuale governatore dell'Emilia Romagna, domani impegnato a Bari per un incontro politico dopo una visita a Lecce e Ostuni nella giornata di oggi, è supportato, secondo quanto riassume l'Ansa, dal sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, nonchè dal segretario regionale Marco Lacarra e dal capogruppo Pd in Consiglio regionale, Filippo Caracciolo.Schlein, invece, è sostenuta dalla presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, nonchè dall'ex ministro Francesco Boccia.

In ogni caso, per Caracciolo il Congresso Pd "sarà un momento di unione e non di divisione, come vorrebbero i nostri avversari. Anche in Puglia fanno di tutto per raccontare un partito lacerato da questa campagna congressuale, ma non è affatto così. E' giusto che ogni individuo del Pd si senta libero di sostenere il candidato alla segreteria più vicino alle proprie sensibilità o alla propria idea di partito. Senza per questo demonizzare gli altri candidati. Sono tutte personalità di altissimo profilo, che aiuteranno il Partito Democratico a tornare il partito della gente, quel fronte progressista che soprattutto in questo momento storico è fondamentale per il nostro Paese" conclude Caracciolo.