Primarie Pd, nel Barese più di 11mila votanti ai seggi in mattinata: è la provincia con l'affluenza più alta

Sono stati 11693, in provincia di Bari, i votanti che in mattinata si sono recati ai seggi allestiti dal Partito democratico per le primarie che decideranno il nuovo segretario nazionale, tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. E' quanto emerge dai primi dati sull'affluenza, aggiornati alle ore 13, diffusi dal partito, che sottolinea "l'ampia partecipazione" finora registrata.

Per quanto riguarda la Puglia, alle ore 13 hanno votato 37704 tra iscritti e simpatizzanti: dopo Bari, che ha segnato l'affluenza più alta, segue Lecce con 10502, Foggia con 4755, Taranto, 5045, Bat 3653, Brindisi 2056. In alcuni seggi si sono registrate file, in particolare nelle grandi città dalle prime ore del mattino.

“È un affluenza che non ci aspettavamo – ha commentato il segretario regionale del PD Domenico De Santis - Possiamo già gioire per questa larga partecipazione popolare, segno che il PD non solo è vivo e vegeto, ma riesce ancora a coinvolgere in un processo di partecipazione democratica decine di migliaia di persone solo in Puglia”.

Come si vota e chi può farlo

Il voto è gratuito per gli iscritti al Partito Democratico, ma possono votare anche i non iscritti (che dovranno firmare una dichiarazione in cui sottoscrivono i valori del partito) versando la somma di 2 euro come contributo per le spese della consultazione elettorale. Oltre ai cittadini maggiorenni, possono votare anche i lavoratori e gli studenti fuorisede, i minori dai 16 anni in su e i cittadini stranieri residenti in Italia (categorie per le quali era prevista una pre-registrazione da effettuare sulla piattaforma del Pd entro il 24 febbraio).

Dove votare a Bari

Nel quartiere Japigia, il seggio di riferimento è quello allestito presso l'hotel Majesty. Al Libertà si vota presso l'hotel Cristal di via Trevisani mentre a Torre a Mare sarà allestito un gazebo in piazza Vittorio Veneto. Per il municipio 2 previsti due seggi: uno presso il circolo cittadino del Pd in via Re David, a San Pasquale, l'altro presso il Nicolaus Hotel di Poggiofranco. Al San Paolo si vota presso presso la sede Acli in viale Lazio, a Carbonara nella sede del circolo territoriale in via De Marinis. Infine, per il Municipio 5, un seggio sarà allestito presso il Victoria Park Hotel di Palese.