Forza Italia Bari contro il progetto di Costa Sud: "Assurdo voltare le spalle al mare"

Forza Italia Bari esprime contrarietà al progetto Costa Sud, il grande intervento di riqualificazione dell'area litoranea barese da Punta Perotti a San Giorgio che, in questi giorni, vede in corso le procedure per completare le varianti urbanistiche previste dai lavori.

"Si progetta di cancellare la strada litoranea tra Punta Perotti e San Giorgio - sostiene Forza Italia -. Di eliminare il sedime ferroviario. E di impedire la realizzazione di infrastrutture e immobili in quel tratto di costa. Al loro posto, si vuole impiantare un parco-pineta a ridosso del mare e lungo oltre dieci chilometri. Solo la sua realizzazione costerà oltre 75 milioni di euro. Sulla costa non saranno più realizzabili volumetrie, tutte spostate nell’entroterra. In particolare a Japigia, dove si consente di realizzare ben 1,5 milioni di metri cubi di nuovi volumi, per oltre 1.500 appartamenti, che potranno ospitare quasi 10 mila nuovi residenti. Tutto questo si tradurrà in un carico urbanistico pazzesco, concentrato in un’area (Japigia) già afflitta da viabilità insufficiente, scarsità di verde urbano e carenza di servizi. Ma soprattutto si conferma una 'visione' piuttosto singolare, che pensa di voltare le spalle al mare, su cui pure la nostra Città levantina ha la fortuna di affacciarsi, per far vivere i Cittadini nell’entroterra".

"La quasi totalità delle città di mare nel Mondo - afferma Forza Italia Bari - realizzano spiagge, alberghi, zone residenziali, shop, ristoranti e bar sulle zone costiere. Ma, per motivi ancora poco chiari, l’amministrazione Decaro rinuncia a tutto questo, abdicando all’idea di una Bari turistica e balneare, nuova e moderna. E preferisce progettare passeggiate e pedalate di 11 chilometri lungo la costa, in una pineta che rischierà di fare la fine dei piccoli giardini di Bari, assediati da insicurezza, pessima manutenzione, sporcizia e degrado. Forza Italia Bari ritiene assurda questa scelta urbanistica adottata in variante dall’attuale assessore all’Urbanistica, ossia dal sindaco Antonio Decaro. La Città va informata su quanto questo progetto rischi di penalizzare gravemente i residenti di Japigia. E deve essere noto che, in tal modo, si impedirà per sempre a Bari di riappropriarsi appieno del mare della costa sud. Quel tratto non merita né l’attuale disastro paesaggistico, né l’ipotizzato museo naturalistico. Deve invece diventare un’area viva. Rigenerata dal punto di vista naturalistico, balneare, turistico, commerciale, sportivo, eccetera. Per questo Forza Italia Bari - conclude il partito - chiede la sospensione immediata del percorso amministrativo in variante al Prg e che la riqualificazione di quel litorale sia rimessa alle valutazioni della prossima nuova amministrazione comunale".