Monopattini, casco per tutti e monitoraggio degli incidenti: la proposta in Consiglio regionale

Una proposta di legge per regolarmente l'uso dei monopattini nei centri urbani: a presentarla in Consiglio regionale, come riporta l'Agenzia Dire, è stato il gruppo della Lega. La proposta contiene non solo l'obbligo per tutti i conducenti, sia minorenni che maggiorenni, di indossare il casco ma anche l'istituzione di uno "specifico organo di monitoraggio volto a definire il quadro delle informazioni relative agli incidenti che vedono coinvolti i monopattini elettrici", si legge nel testo.

"Sul piano della strategia regionale in materia di sicurezza stradale - afferma Davide Bellomo, capogruppo e primo firmatario della proposta di legge - è di primaria importanza la previsione di misure di prevenzione mirate a preservare l'integrità fisica degli utilizzatori di questi dispositivi di mobilità debole, anche al fine di evitare il sovraccarico dei reparti di pronto soccorso e di terapia intensiva del territorio". Bellomo evidenzia che è stato "previsto l'istituzione di un fondo regionale sperimentale di mobilità sostenibile, con il quale saranno assegnate premialità ai Comuni virtuosi che si atterranno alle disposizioni di legge".