Protesta disabili in Regione, Fratelli d'Italia all'attacco: "Queste le politiche per il welfare di Emiliano e Barone? Assurdo"

In una nota i consiglieri regionali attaccano il presidente pugliese e l'assessora al Welfare: "Disabili costretti a occupare la Regione per far sentire le loro ragioni, trattamento inumano"

"I disabili pugliesi – dopo ore e ore sotto il sole - hanno dovuto occupare la sede della Regione Puglia, e restare tutta la notte, per far sentire le loro ragioni". In una nota i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia (Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo) intervengono in merito all'iniziativa di protesta intrapresa da alcune associazioni di persone diversamente abili.

"Hanno dovuto organizzare una manifestazione pubblica, per incontrare un politico, e non tecnici o dirigenti regionali, che li stessero ad ascoltare - attaccano i consiglieri - Non entriamo neppure nel merito delle loro richieste, né su quanto la Regione dovrebbe stanziare di più per accontentarli. Ma vogliamo evidenziare la mancanza di umanità del trattamento riservato a persone fragili. Un trattamento vergognoso! Due giorni e una notte di protesta di persone in carrozzella accompagnati dalle loro famiglie - già stremate da un quotidiano non facile – che hanno dovuto scontrarsi con le forze dell’ordine che, facendo ciò che gli era stato ordinato, impedivano l’accesso. Ma la Sinistra e i 5Stelle non si vergognano neppure un po’ di quello che è accaduto a Bari davanti alla presidenza della Regione Puglia? Scene di una gravità inaudita, sia per la condizione fisica di chi protesta sia per le temperature di questi giorni.

Sono queste - concludono - le ‘migliori’ politiche per il welfare che Emiliano e l’assessore Barone intendono mettere in atto a favore dei più deboli? Farli cuocere al sole e stremarli perché stiano zitti per sempre?".

La replica dell'assessora al Welfare Barone: "Nessuno è stato abbandonato"