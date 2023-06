Il centrodestra critica il Comune sul Pug di Bari: "Vent'anni di discussioni e nessun'approvazione. Resta ancora il piano Quaroni"

"La mancata approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale della città rappresenta un peccato originale dell'amministrazione Decaro" ed è "incredibile non aver risolto la questione per tutto questo tempo". Non usa mezzi termini il centrodestra a Palazzo di Città puntando i riflettori su un tema ormai decennale e importante per lo sviluppo della città di Bari. L'ultimo Piano Regolatore approvato fu quello di Ludovico Quaroni nel lontano 1976. A distanza di 50 anni, a parte interventi realizzati e progettati (tipo Costa Sud) legati a determinate zone del capoluogo, manca quello che rappresenterebbe una visione organica e generale con cui abbracciare la città d'insieme, accogliendo le istanze della collettività (dai cittadini, alle associazioni alle attività economiche). Di tanto in tanto si torna a parlare del Pug ma, a conti fatti, resta poco tempo all'amministrazione attuale per approvare il nuovo Piano.

A rimarcare questa assenza è il consigliere comunale di Fdi, Antonio Ciaula: "Quasi dieci anni di amministrazione Decaro, a cui aggiungere i 10 di Emiliano, non sono stati sufficienti per mettere su il nuovo Pug. Il cittadino avverte questa sigla come un oggetto lontano ma in realtà è un aspetto fondamentale per la vita quotidiana di ognuno di noi". Per Ciaula si tratta di occasioni perse perchè "il centrosinistra, negli ultimi 20 anni, ha praticamente governato Comune, Regione e i vari Municipi cittadini. Una circostanza propizia per nulla sfruttata. Tante sono state le varianti al Piano ma tutto ciò non riteniamo sia stato positivo per la città".

L'esponente di Fdi, in più, attacca ulteriormente l'amministrazione: "Inconcepibile - rimarca - a tal proposito che non vi sia un assessore all'Urbanistica, visto che la delega è affidata al sindaco. Siamo l'unica città capoluogo di regione in tutta Italia con questo problema". Il Comune, per Ciaula, "ha ancora 12 mesi di tempo per cancellare questo 'vulnus' relativo al Pug anche in un'ottica investimenti e opere previste dai tanti fondi del Pnrr a disposizione. Sarà uno degli argomenti sul quale il centrodestra si batterà con più forza".