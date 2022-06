"Pronto a querelarlo": scontro tra il sindaco di Terlizzi e Michele Emiliano sulla chiusura dell'ospedale

"Sono pronto a quererarlo". Il sindaco di Terlizzi, Ninni Gemmato, affida ai social la rabbia contro il presidente della Regione Puglia, ospite nella serata del 9 giugno in un comizio. Tra gli argomenti trattati anche la - contestata - chiusura dell'ospedale di Terlizzi - in un discorso che ha portato a cori di denuncia da parte della folla, come mostrato in un video pubblicato dal sindaco uscente. Sulla questione è tornato anche il primo cittadino: "Ci vuole una bella faccia tosta per presentarsi a Terlizzi, al riparo di un comitato elettorale - scrive - per parlare di Ospedale. Dopo aver rifiutato per ben cinque anni, dal 2017 al 2022, il confronto in Consiglio Comunale sulla salute dei cittadini e dopo aver chiuso il Pronto Soccorso di Terlizzi, Medicina e Pneumologia, a marzo del 2020 in piena emergenza Covid-19 e nel bel mezzo del lockdown (quando la gente di certo non avrebbe potuto protestare in piazza), ieri Michele Emiliano si è difeso affermando che lui non ne sapeva nulla e che è stato il sindaco a firmare la convenzione con l’Asl".

Per Gemmato si tratta di "affermazioni platealmente false e molto gravi. Un tentativo di “rigirare la frittata” davvero patetico e tipico di un politico in difficoltà che invece di ammettere le sue responsabilità politiche racconta bugie. Chi ha chiuso l’Ospedale ha un nome e cognome: Michele Emiliano con la complicità e nel silenzio assordante delle forze politiche del centrosinistra di Terlizzi. Io non ho firmato nessuna convenzione con la ASL sull’attuale riordino ospedaliero e chi afferma il contrario è un bugiardo". "Tutti ricordano come all’indomani della decisione di Emiliano di chiudere l’Ospedale “Michele Sarcone” - prosegue - scrissi una lettera al Prefetto di Bari nella quale sottolineavo come la chiusura di Pronto Soccorso, Pneumologia e Medicina fosse una follia senza senso che avrebbe messo in ginocchio l’intero sistema sanitario del Nord Barese visto che, in piena emergenza Covid-19, l’intero territorio (Molfetta, Terlizzi, Corato, Ruvo di Puglia, Giovinazzo e Bitonto) sarebbero restati (così come sono ancora oggi) senza un reparto di Pneumologia e senza un punto di riferimento per gli acuti. È la prova provata che io ero sin da allora contrario alla chiusura dell’Ospedale di Terlizzi. Lo dimostra questa circostanza così come i tanti interventi sulla stampa da me fatti in questi anni". Il post social si chiude con la richiesta a Emiliano di pubbliche scuse nei confronti dei cittadini di Terlizzi, con una smentita rispetto a quanto detto durante il comizio, altrimenti sarà battaglia legale.