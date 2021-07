Raccolta firme referendum giustizia: domani in via Argiro arriva Salvini

Domani 3 luglio, alle 17.30, il segretario della Lega, Matteo Salvini, sarà presente in via Argiro, a Bari, per il banchetto congiunto con Forza Italia sulla raccolta firme per i 6 quesiti referendari della campagna 'Chi sbaglia paga'. Assieme a Salvini vi saranno anche la responsabile per i rapporti con gli alleati di Forza Italia Licia Ronzulli, i dirigenti regionali e locali dei due partiti e l'ex ministra e sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone con gli amministratori locali di Io Sud, che sosterranno in tutta la regione Puglia la campagna referendaria sulla giustizia.

“Con Adriana Poli Bortone parte dalla campagna referendaria un percorso comune - ha dichiarato il commissario della Lega in Puglia sen. Roberto Marti – Insieme condivideremo un percorso di crescita dal basso delle istanze e delle esigenze politiche di cui la Lega è da sempre portatrice a livello nazionale, dove Salvini si sta impegnando molto perché il centro destra di governo sia sempre più unito, forte e inclusivo delle realtà civiche territoriali alternative alla sinistra”.