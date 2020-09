Regionali, in Puglia l'affluenza al 12% (alle 12): quasi il 13% dei baresi al voto

Il 12,04% dei pugliesi ha votato per le elezioni regionali e per il referendum. I dati del Ministero, aggiornati alle ore 12 e basati sul totale dei 257 comuni scrutinati, mostrano un affluenza ancora bassa nella prima delle due giornata in cui i cittadini sono chiamati ai seggi per l'elezione del presidente della Regione e per il referendum sulla modifica del numero dei parlamentari.

Concluso anche il controllo nei 41 comuni della provincia barese. Sempre alle ore 12 hanno votato il 12,95% dei cittadini per il referendum e le elezioni regionali. Negli 8 comuni chiamati al rinnovo del Consiglio comunale, invece, l'affluenza registrata è del 15,04%

Ultimo aggiornamento ore 13.45