Affluenza elezioni, il 40% di elettori al seggio nella prima giornata di voto in Puglia

Quasi il 40% (39,71) dei pugliesi ha votato alle elezioni regionali, il 44% al referendum. Sono i dati dell'affluenza ai seggi, aggiornati alle 23, nella prima delle due giornate in cui sono aperte le urne elettorali. Un dato che supera di oltre 10 punti quello delle 19. Per quanto riguarda il dato dei 41 seggi nella provincia di Bari, l'affluenza ha superato il 41% nelle elezioni regionali e il 45 (45,24) per il referendum.

Nel Barese si votava anche per il rinnovo del Consiglio comunale in 8 comuni: in questo caso oltre la metà degli aventi diritto (50,88) ha espresso il proprio voto. I seggi riapriranno domani fino al primo pomeriggio.