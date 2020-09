Emiliano al 'drive in' e l'endorsement di Di Battista per la Laricchia: rush finale della campagna elettorale

Raffaele Fitto non ha ancora diramato dettagli, ma i suoi concorrenti si preparano a chiudere la campagna elettorale con il botto, in vista delle votazioni per le Regionali in programma il 20 e 21 settembre.

Formula innovativa per il governatore uscente Michele Emiliano, che si è inventato il più grande 'drive in' della storia. I sostenitori si riuniranno, nel rispetto delle normative Covid nel parcheggio dell'antistadio San Nicola il 18 settembre. Ospite della serata, il sindaco Antonio Decaro.

A dare il suo endorsement per l'elezione di Antonella Laricchia, candidata del Movimento 5 Stelle, sarà invece Alessandro Di Battista. L'appuntamento, sempre per venerdì 18 settembre, è in piazza Diaz a partire dalle 21.30. "Ci sarò perché Antonella lo merita e non posso mancare in Puglia” le parole di Alessandro Di Battista.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono felice di avere Alessandro al mio fianco sul palco - spiega Antonella Laricchia - che mi ha sempre sostenuta anche privatamente, dimostrandomi tutto il suo appoggio. Il M5S è una forza compatta, per dare alla Puglia il cambiamento che merita”