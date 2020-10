Affluenza per i ballottaggi alle 12: votanti in calo nei 4 Comuni baresi chiamati al voto per i sindaci

E' in calo di circa 2,5 punti, alle 12, l'affluenza per i ballottaggi delle Comunali 2020 nei 4 comuni baresi interessati al voto, ovvero Conversano, Modugno, Corato e Palo del Colle. I seggi sono stati aperti alle 7 e chiuderanno alle 23 per poi riaprire domani dalle 7 alle 15.

Di seguito i dati comune per comune (Fonte Eligendo)

CONVERSANO: 10,85% (al primo turno 14,62%)

CORATO: 14,67% (al primo turno 15,40%)

MODUGNO: 12,44% (al primo turno 15,92%)

PALO DEL COLLE: 11,97% (al primo turno 14,73%)