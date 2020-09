Il Popolo della Famiglia chiede a Fitto reddito di maternità e quoziente familiare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Oggi pomeriggio Mirco Fanizzi, coordinatore Regionale del Popolo della Famiglia per la Puglia, ha consegnato al Candidato Presidente alla Regione Puglia On. Raffaele Fitto il protocollo di intesa che prevede l'istituzione del Reddito di Maternità per le madri residenti in Puglia, e del Quoziente Familiare sulle imposte regionali, per renderle meno gravose sui nuclei piu’ numerosi. Come affermato dallo stesso Fanizzi, "I contatti intercorsi nei giorni scorsi tra il Popolo della Famiglia e lo staff del candidato alla Presidenza, in particolare con il Dr Vincenzo De Gregorio che ringrazio per l'impegno profuso, hanno evidenziato la grande attenzione dell’On. Fitto verso i temi delle politiche familiari, sulle quali si e’ sviluppata una decisa convergenza che – come tutti auspicano – potra’ trasformarsi in fattiva collaborazione una volta che l’On Fitto tornerà’ alla guida della Regione" e conclude " Investire sulle famiglie vuol dire investire sulla società’, investire sul territorio, investire sul futuro. Si tratta di una grande opportunità’ per mandare a casa una classe politica che negli ultimi 15 anni si e’ dimostrata non solo vuota di valori ed inadeguata, ma anche e soprattutto priva di una visione di ampio respiro su esigenze, prospettive e speranze dei cittadini pugliesi."