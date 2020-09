Per Conca arriva in Puglia l'ex M5S Paragone: "Mario fatto fuori da una manina del Movimento Cinque Stell"

“Io e Gianluigi abbiamo un destino in comune. Entrambi epurati dal Movimento 5 Stelle abbiamo obiettivi politici nazionale internazionali comuni. Lui ha espresso la volontà di darci solidarietà e di venire a sostenerci nella comune di idea di creare un nuovo soggetto politico che non sia generalista e che abbia una mission precisa: dare una visione a lungo termine per la Puglia e dare una speranza ai nostri giovani che oggi sono costretti ad emigrare per trovare lavoro”. A parlare è Mario Conca, candidato presidente della Regione Puglia per la lista Movimento Cittadini Pugliesi che oggi ha ricevuto il sostegno ufficiale dell'ex senatore pdel M5S Gianluigi Paragone, giunto in Puglia per supportare la sua corsa elettorale.

“Il programma è molto vasto, ottimizzato per dare una possibilità ai pugliesi stanchi dei continui disservizi in tutti i settori, dalla sanità al welfare, dall’agricoltura alla formazione professionale, che hanno creato una impasse totale che è esattamente speculare sia a destra che a sinistra. – afferma Mario Conca - Fitto ed Emiliano sono il rovescio della stessa medaglia. Io li ho combattuti in questi anni e per questo mi sono beccato denunce e avvisi di garanzia”.



Paragone ha sottolineato la sua stima verso Conca: “Mario merita di tornare in Consiglio regionale perché lui ha fatto bene e ha lavorato bene per i cittadini. - afferma Paragone - Io ho seguito Mario in questi due giorni in Puglia e mi sono reso conto dell’affetto che la gente ha verso di lui. E ho avvertito questa necessità di tornare ad avere un politico sul territorio. La politica è bella, è importante ed è servizio. Se la politica è questo allora è giusto definire politico chi si mette al servizio delle persone. Solo per questo Mario deve tornare in Consiglio regionale ed esso deve avere bisogno di una figura come Mario Conca”.



Conca e Paragone hanno dovuto fare scelte politiche diverse "a causa delle manine del Movimento. – spiega il senatore – Loro sono maestri nel fare uscire candidati, a cambiare i programmi a riscrivere le alleanze. Una manina ha fatto fuori Mario pensando di avere poi gioco facile. Ma quando questo è successo, inevitabilmente, chi ha avuto la sua stessa sorte e chi ha vissuto con Mario, conoscendo la sua preparazione e vocazione nell’impegno per i cittadini, non poteva che solidarizzare con lui. In questo momento in Puglia è Conca che deve tornare protagonista della scena politica pugliese”.