Crimi chiude le porte all'alleanza con il centrosinistra ed Emiliano: "Il M5S in Puglia correrà da solo"

"Ci abbiamo ragionato, non siamo stati lontani dal ragionare su questi temi; ci sono stati confronti, ma le politiche fatte da Emiliano in Puglia le abbiamo contrastate senza sconti, quindi in Puglia andremo da soli": ad affermarlo è il capo politico del M5S, Vito Crimi, intervenuto stamane su Radio 1 Rai nel corso del programma Radio Anch'io.

Crimi, dunque, smentisce ulteriormente l'ipotesi di una corsa del Movimento accanto al governatore Michele Emiliano, nonostante nelle scorse settimane vi siano stato incontri tra esponenti del centrosinistra e dei CInquestelle per cercare una convergenza come accaduto in altre regioni, ad esempio la Liguria: "C''è molta attenzione sulla Puglia: noi in Puglia correremo da soli" ribadisce Crimi confermando così la fiducia ad Antonella laricchia, candidata del M5S per la Presidenza.