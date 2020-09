Regionali, il discorso di Decaro per Emiliano e quella 'nota' sul futuro: "Magari la prossima volta voglio farlo io il presidente della Regione"

"Perché dico di votare Emiliano? Perchè mi ha sempre sostenuto? Perchè magari, non lo so, la prossima volta lo voglio fare io il presidente della Regione?". L'ipotesi si affaccia tra le parole con un punto di domanda, sottolineata dagli applausi di chi sta in platea. A parlare è il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Che nel suo discorso a sostegno di Emiliano durante un incontro elettorale (il video è stato pubblicato su Fb dallo stesso governatore uscente), 'lancia' quella che per molti rappresenterebbe una prosecuzione 'naturale' del suo impegno: la candidatura a presidente della Regione (dopo un eventuale Emiliano bis). In questi mesi, il sindaco di Bari è sceso in campo in prima linea per Emiliano, quale coordinatore della campagna elettorale del governatore uscente.