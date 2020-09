"Ministro, venga al mio matrimonio", l'invito 'a sorpresa' per Di Maio: attivista barese gli consegna partecipazione

'Fuori programma' per l'esponente pentastellato, questa sera a Bari per un incontro elettorale a sostegno della candidata Antonella Laricchia: ad attenderlo in piazza, tra i sostenitori pentastellati, anche un 31enne barese che ha voluto consegnargli la sua partecipazione di nozze