Di Maio a Bari rilancia la candidatura di Laricchia: "Niente giochetti sulla pelle dei cittadini"

"I cittadini pugliesi merirano serietà e la nostra candidata è Antonella. Chiedo non si facciano giochetti sulla pelle dei cittadini" : il ministro degli Esteri ed esponente di spicco del M5S, Luigi Di Maio, è intervenuto a Bari per un comizio elettorale in favore della consigliera regionale Antonella Laricchia, candidata del Movimento alla Presidenza della Puglia per le Elezioni Regionali del 20 e del 21 settembre.

Di Maio è giunto in via Alberto Sordi, accanto al teatro Petruzzelli, dove ha parlato a margine con i giornalisti, prima di salire sul palco per il suo intervento. Non solo Regionali ma anche il sostegno al Sì per il referendum sul taglio dei parlamentari: "L'Italia deve tornare a essere un Paese normale. Possiamo ridurre il numero a 600 con 345 persone in meno, finalmente in una dimensione europea. Dov'è scritto che con meno parlamentari il governo è più forte".

Poi, dal palco dove poco prima era intervenuta Laricchia e in precedenza avevano parlato attivisti ed esponenti istituzionali pugliesi del M5S, Di Maio ha elogiato il premier Giuseppe Conte per la gestione della pandemia covid:"Rabbrividisco pensando che al governo avremmo potuto avere persone che dicono che è tutto un complotto. Questo non è un gioco. Prima ne usciamo, prima riparte l'economia. In questo momento siamo tra i Paesi europei col più basso numero di contagiati. Il rischio è dietro l'angolo".

Quindi, il plauso a Laricchia che nelle ultime settimane ha rifiutato ogni tipo di accordo con il centrosinistra di Emiliano per le Regionali: "Ad Antonella conveniva dire qualche si. Se non ha ceduto in quel momento - ha sottolineato Di Maio - non cederà più. In questo credo che le persone facciano la differenza".

Infine l'annuncio di un ritorno in Puglia a ridosso delle giornate elettorali: "Ci rivedremo gli ultimi giorni. Nessuno deve essere lasciato indietro. Antonella ha il rispetto di tutti nel Movimento per il lavoro fatto negli ultimi anni".