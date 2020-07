Il governo nazionale pronto a intervenire per la doppia preferenza di genere: "Andiamo avanti" nonostante lo stop in Regione

"In merito alla normativa sulla doppia preferenza di genere per le elezioni regionali in Puglia, sono in corso ulteriori approfondimenti ma è intenzione del governo andare avanti per raggiungere la piena attuazione delle norme nazionali": ad affermarlo sono fonti del Governo nazionale che ieri si è riunito nel Consiglio dei Ministri.

Appare, dunque, più vicina la 'risoluzione' della vicenda dopo il caos di lunedì sera in Consiglio regionale che ha di fatto stoppato l'iter di legge dopo la chiusura della seduta per mancanza di numero legale.

In quell'occasione il centrodestra che aveva presentato 1950 emendamenti, uno dei quali, riguardante l'incandidabilità dei componenti delle task force regionali (tra cui, di fatto, l'epidemiologo Pierluigi Lopalco) passato a scrutinio segreto anche grazie a qualche 'franco tiratore' della maggioranza.