La doppia preferenza alle Regionali in Puglia è legge: ok dal Senato

Arriva l'ok definitivo al decreto legge sulla doppia preferenza di genere in Puglia. Il decreto questa mattina è stato approvato in Senato, e con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, diventerà legge. Il provvedimento è passato con 149 sì, 98 astenuti e nessun contrario. Obiettivo della legge - che ha visto l'intervento del governo dopo la mancata approvazione della norma da parte del Consiglio regionale - è garantire la parità di genere nelle elezioni regionali, a partire dal prossimo voto di settembre.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.