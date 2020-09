Elezioni Puglia 2020, Referendum e Regionali: i risultati in diretta

Si sono chiusi alle 15 i seggi per le elezioni 2020. In Puglia, oltre che per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, si è andati alle urne per le Regionali. Si è votato, nei Comuni interessati, anche per le Amministrative: in provincia di Bari, i centri interessati sono stati otto. Subito dopo la chiusura dei seggi, ha avuto inizio lo spoglio per il referendum. Successivamente, comincerà lo scrutinio che porterà all'elezione del nuovo presidente della Regione Puglia. Si svolgeranno invece domani, 22 settembre, a partire dalle 9, gli spogli delle Comunali. Baritoday segue in diretta le operazioni di scrutinio, con aggiornamenti e risultati in tempo reale.

ore 16.02: Il Sì al Referendum, come già previsto dagli exit poll, è nettamente in testa. A livello nazionale con oltre 6mila sezioni scrutinate (circa il 10%) i favorevoli al taglio dei parlamentari sono al 69,15% mentre i contrari si fermano al 30,85%. In Puglia con sole 82 sezioni scrutinate su oltre 4200 i Sì hanno oltre il 75% - REFERENDUM: I RISULTATI IN PUGLIA

ore 15.40: primi dati sull'affluenza definitiva: in provincia di Bari è intorno al 57% (dati parziali) - I DATI COMUNE PER COMUNE

ore 15,15: sarà testa a testa all'ultimo voto tra Michele Emiliano e Raffaele Fitto. Secondo la media degli instant-poll diffusi dalla Rai, il governatore uscente (centrosinistra) e l'europarlamentare (centrodestra) sono accreditati di una forchetta di preferenze tra il 39 e il 43%. Indietro Antonella Laricchia (M5S e civica) tra l'11 e il 15% e Ivan Scalfarotto (Iv e civiche) tra l'1 e il 3%-

ore 15.10: Per il Referendum sul taglio dei parlamentari i primi exit poll diffusi dalla rai danno il Sì' in vantaggio con una forchetta tra il 60 e il 64% rispetto al no fermo tra il 36 e il 40%

Il referendum: cosa succede se vince il “Sì”, cosa succede in caso di vittoria del 'No'

Il quesito sottoposto a referendum, come da decreto di indizione del presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, è stato il seguente: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n° 240 del 12 ottobre 2019?». Se vince il Sì, la composizione del Parlamento cambierà a partire dalla prossima legislatura: il numero dei parlamentari alla Camera dei Deputati sarà ridotto da 630 a 400; al Senato invece da 315 a 200. Anche il numero dei parlamentari eletti all’estero verrà tagliato: saranno 8 e non più 12 i deputati e 4 e non più sei i senatori. Se vince il “Sì” i senatori a vita nominati saranno in numero di 5 al massimo. Muteranno anche i regolamenti di Camera e Senato soprattutto per le elezioni del CSM, del Capo dello Stato e dei giudici della corte costituzionale. Le funzioni di entrambe le camere restano le stesse. Se vince il “No” l’assetto del parlamento italiano e la costituzione delle due camere resta invariata. Restano invariate anche le procedure, ovvero rimane intatto lo status quo e non si procede a nessun taglio del numero dei parlamentari.

Regionali: corsa a otto per la presidenza

Per quanto riguarda le Regionali, sono otto i candidati per la presidenza che si sfidano in un unico turno senza, dunque, possibilità di ballottaggio. Il governatore uscente Michele Emiliano per il centrosinistra, appoggiato da 15 liste: Partito Animalista - Partito del Sud - Sud Indipendente - Con Emiliano - Partito democratico - Emiliano sindaco di Puglia - Senso Civico - Democrazia Cristiana - Sinistra Alternativa - Popolari con Emiliano - Italia in Comune - Puglia Solidale e Verde - Pensionati e Invalidi - I liberali - Partito Pensiero e Azione (Ppa. L'europarlamentare Raffaele Fitto per il centrodestra, sostenuto da 5 liste: Fratelli d'Italia - Forza Italia - Lega - Nuovo Psi Udc - La Puglia Domani. La consigliera regionale uscente Antonella Laricchia, candidata pentastellata con un'altra civica a sostegno: Movimento 5 Stelle - Puglia Futura. Il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto, sostenuto da tre liste: Italia Viva - Scalfarotto Presidente - Futuro Verde. Il consigliere regionale uscente Mario Conca, supportato dalla lista civica indipendente Cittadini pugliesi. L'archeologo, antropologo e intellettuale Pierfranco Bruni, candidato per Lista Fiamma Tricolore. Il professore di educazione fisica e già consigliere comunale a Brindisi Nicola Cesaria per la lista Lavoro, Ambiente e Costituzione. L'avvocato barese Andrea d'Agosto supportato da Ri - Riconquistare l'Italia

