"Difenderemo la Puglia dal virus e dalla crisi economica", Emiliano: "Grazie a chi mi invia segnalazioni, non ci arrenderemo"

"Non ci arrenderemo mai a nessuno dei nostri avversari, difenderemo la Puglia dal virus e dalla crisi economica, sosterremo le famiglie e le aziende, rafforzeremo la nostra sanità che ha 1250 posti letto in più e migliaia e migliaia di infermieri, operatori sanitari e medici rispetto a qualche anno fa". A parlare è Michele Emiliano, nel suo 'messaggio di Ferragosto' rivolto ai pugliesi su Fb.

"Dopo mesi di combattimento incessante - esordisce il presidente della Regione nel post - voglio abbracciare tutte le persone che mi sono care assieme a quelle che ho conosciuto in questi mesi, anche solo per telefono e sono migliaia e migliaia! Tutti coloro che mi telefonano o mi inviano messaggi sono di gradissimo aiuto per i fatti che segnalano e per i suggerimenti che mi offrono. Volevo dire a tutti voi grazie per le vostre parole sempre civili e garbate e soprattutto delle foto e delle notizie che mi avete trasmesso in tempo reale per consentirmi di capire meglio la situazione sul campo di battaglia". "Grazie soprattutto - conclude Emiliano - a tutti coloro che oggi stanno lavorando per far stare tranquilli e sicuri quelli che sono in vacanza. Buon Ferragosto a tutti".

(foto Fb Michele Emiliano)